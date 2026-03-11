Allanan 4 casas en la 24 de Diciembre y encuentran alijo millonario de droga

Panamá- Un total de 489 paquetes de presunta droga fueron incautados por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Fiscalía de Drogas en el corregimiento de 24 de Diciembre.

La sustancia ilícita fue ubicada dentro de un inmueble tipo depósito, en el que no vivía nadie, luego de que las autoridades efectuaran cuatro diligencias de allanamientos en residencias ubicadas en el área conocida como La Invasión, en el sector 5 de 24 de Diciembre.

Los uniformados ubicaron un total de 20 bolsas comerciales, con distintos diseños, en el depósito, cuyo custodio se presume que escapó del área, por lo cual no se reporta ningún sospechoso aprehendido por este caso.

Durante la denominada operación Antártida 2.0, que se adelantó por unas tres horas, también se decomisó un proveedor y municiones de armas de fuego.

Llama la atención que los narcotraficantes estén utilizando bolsas comerciales para movilizar compras en lugar de sacos de rayas de colores, quizás con la intención de poder transportar la mercancía de sin levantar sospecha entre los residentes de La Invasión.

Este decomiso se produjo en la misma área que el pasado 4 de febrero las autoridades lograron el decomiso de más de 150 paquetes de droga y la aprehensión de tres hombres vinculados con el cargamento.