Hombre con amplio récord criminal aparece asesinado en Los Lagos

Panamá- El cadáver de Humberto Aldayr Zelaya Ruiz, de 30 años, fue ubicado en estado de descomposición en el sector de Los Lagos, corregimiento de Pedro Miguel.

Ayer, alrededor de las 5:30 de la tarde, guardaparques del área localizaron el cuerpo durante su recorrido, en un sendero que pasa a 200 metros de distancia de la vía Omar Torrijos.

Los funcionarios notificaron el hallazgo a las autoridades, revelando que la víctima llevaba puesto un suéter manga larga de color negro con letras blancas en el pecho, pantalón tipo jeans, también de color negro, y zapatillas.

Fue durante la diligencia de levantamiento del cuerpo que el hombre fue identificado y se determinó que fue asesinado en el lugar, ya que cerca se recopilaron siete casquillos de bala.

Zelaya Ruiz mantenía en su contra un prontuario policivo acumulado entre los años 2017 a 2024 por diferentes casos de droga, contra la libertad sexual y extorsión.

Será, a través del examen de necropsia que los peritos podrán determinar hace cuánto tiempo fue asesinado.