Sucesos - 11/3/26 - 01:31 PM

Baleado en El Cucuy no resistió las heridas y falleció en el hospital

Todo ocurrió cerca de la 1:35 a.m., cuando la víctima se encontraba en las inmediaciones de la cancha sintética del lugar. Sujetos armados lo ubicaron y le dispararon en varias ocasiones.

 

Por: Redacción Web -

Panamá - Un hombre, que no portaba documentos, murió en el Hospital San Miguel Arcángel alrededor de las 3:30 de la madrugada de ayer, luego de que fuera baleado mientras se encontraba en el sector Altos de La Esperanza, en El Cucuy, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

Todo ocurrió cerca de la 1:35 a.m., cuando la víctima se encontraba en las inmediaciones de la cancha sintética del lugar. Sujetos armados lo ubicaron y le dispararon en varias ocasiones, dejándolo gravemente herido.

El hombre fue auxiliado por unidades de la Policía Nacional y trasladado al cuarto de urgencia del Policentro de Salud de San Isidro, en donde recibió los primeros auxilios. Sin embargo, debido a su delicada condición, fue trasladado al hospital alrededor de las 2:30 a.m. Lamentablemente, una hora después, el hombre murió en la sala de trauma a consecuencia de las graves heridas que le causaron las balas.

