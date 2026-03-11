Sucesos - 11/3/26 - 10:24 AM

No aguantó la presión: se entrega sospechoso de crimen a pedradas

Sobre Brown pesaba una orden de captura por el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Jetniel Brown, quien fue vinculado con la muerte del señor Rogelio Hudson, de 70 años, se entregó en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Colón.

El adulto mayor murió el pasado 14 de febrero en el Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital, a donde fue trasladado desde el Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón, luego de que su condición se complicó tras ser atacado con piedras por un grupo de jóvenes en el corregimiento de Barrio Sur, de la ciudad de Colón.

Al parecer, el joven decidió entregarse anoche, luego de que su compinche, Ge Dullah Blandón West, y un menor de edad fueran aprehendidos por las autoridades en Colón.

Blandón y Brown habían sido incluidos en la lista de los 'Más Buscados' por homicidio, luego de que las investigaciones establecieran su vinculación con los hechos que a la postre cobraron la vida de Hudson.

Por este caso, Blandón y el menor de edad se mantienen aprehendidos, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

