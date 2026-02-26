Sucesos - 26/2/26 - 10:27 AM

Allanan vivienda en Barrio Sur y aprehenden a presunto cómplice de balacera

Este suceso se dio el 6 de diciembre de 2025, cuando se presume que el ahora aprehendido estuvo vinculado al colaborarle a otro ciudadano para que, con arma de fuego, les efectuara múltiples disparos a dos personas.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica

Panamá- Un hombre de 38 años fue aprehendido por haber colaborado con otro sujeto para que, con arma de fuego, les hiciera varios disparos a dos personas en la comunidad de Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, en Colón, en un hecho de violencia ocurrido en diciembre del año pasado.

Las dos personas heridas fueron llevadas al cuarto de urgencias del hospital para ser atendidas por los galenos.

Esto llevó a que, mediante diligencia de allanamiento en el corregimiento de Barrio Sur, en la ciudad de Colón, el ciudadano fuera aprehendido por la Policía Nacional el 24 de febrero, instancia en la que se le informó que se le buscaba por el delito contra la vida e integridad personal.

En la audiencia ante el Juzgado de Garantías, la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala logró la legalización del allanamiento (calificado como excepcional), la aprehensión, la formulación de imputación de cargos y la detención provisional para este hombre.

Este caso es investigado por funcionarios de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala por el delito de tentativa de homicidio.

Esta es la segunda persona detenida provisionalmente por este caso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

