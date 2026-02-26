Hallan cadáver flotando en quebrada El Guabo

Panamá-¿Qué le pasó? Es la pregunta que se hacen familiares, amigos y residentes de la comunidad de Las Matas, ubicada en San Félix, en el oriente chiricano, luego de que encontraron el cadáver de Raúl Santos, de 46 años, flotando en las aguas de la quebrada El Guabo.

Aunque se presume que Santos —oriundo de la comunidad de Casicón, ubicada en el corregimiento de Maraca, distrito de Munä, en la comarca Ngäbe Buglé— se ahogó, los residentes del sector no entienden cómo algo así pudo pasarle.

Lo cierto es que el cuerpo fue divisado, boca abajo, flotando en medio del cuerpo de agua a primera hora del martes, y desde entonces los pobladores de Las Matas mantienen una incertidumbre por lo ocurrido.

Será a través del examen de necropsia que se conocerá la causa exacta de la muerte de este indígena.