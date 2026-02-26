Se paran los buses, exigen arreglar la terminal

Una paralización del servicio de transporte realizaron este miércoles transportistas de la provincia de Colón, exigiendo mejoras en la actual estructura que alberga la terminal de buses que funciona en la ciudad.

La protesta se dio para presionar por soluciones ante el deterioro que, aseguran, afecta tanto a conductores como a usuarios.

Los transportistas están solicitando una resolución que les permita operar la actual terminal ubicada en Calle 13, avenida Bolívar. Señalan que la estructura enfrenta problemas graves como falta de agua, basura, desaseo y abandono administrativo, situación que viene arrastrándose desde hace tiempo.

En representación de los buses Panamá–Colón, Luis Rodríguez explicó que los transportistas no tienen acceso ni control sobre los fondos que se recaudan en la terminal. Indicó que esos recursos pudieron utilizarse para mejorar las instalaciones y atender las necesidades más urgentes del lugar.

Rodríguez también dejó claro que no tienen relación con la nueva terminal que se construye. Afirmó que ese proyecto se realizó sin consulta con quienes actualmente operan en la terminal existente.

Por su parte, el gobernador de la provincia, Julio Hernández, manifestó que se escucharon las peticiones del sector y que se acordó mediar con la Dirección Nacional de Transporte para buscar una solución en los próximos días. Agregó que la ley permite la existencia de varias terminales y que serán los propios transportistas quienes decidan a cuál acudir.

Como primer paso, se acordó realizar una jornada de limpieza este sábado en la terminal de Calle 13.