¿La han visto? Salió a un curso y desapareció en Penonomé

Panamá- La mañana del pasado martes 24 de febrero, Justin María del Carmen Vásquez Moreno, de 19 años, salió de su residencia en el corregimiento Victoriano Lorenzo, sector Sonadora, distrito de Penonomé, con destino a un curso en el INADEH. Desde entonces, su rastro se perdió y permanece desaparecida.

De acuerdo con la denuncia presentada por su familia, la joven fue vista por última vez alrededor de las 8:00 a.m. A partir de las 11:00 a.m., su teléfono celular quedó apagado, imposibilitando cualquier comunicación.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Coclé, activó de inmediato a la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, que mantiene operativos de búsqueda y diligencias investigativas para dar con su paradero.

La familia describió a la joven como una persona de contextura delgada, tez clara, ojos achinados de color chocolate oscuro, pestañas abundantes, cabello rizado a la altura del hombro. Mide aproximadamente 1.70 metros de estatura y presenta una cicatriz en la nariz, así como una línea o marca acostada en la mitad de la misma.

De igual forma, indican que el martes, cuando desapareció, vestía pantalón jean largo color azul, suéter blanco de manga corta con franjas azules en las mangas y zapatillas negras con verde. Además, portaba una mochila grande con colores militares y un paraguas color verde con detalles anaranjados.

Si usted la ha visto o tiene información que permita ubicarla, puede comunicarse de manera confidencial a los teléfonos 991-3545, 991-3514 o 991-3532, correspondientes a la Fiscalía Regional de Coclé.