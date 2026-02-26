Mal estado de la vía habría provoca atropello fatal en Chilibre

Panamá- Un ciclista falleció anoche luego de que fue atropellado por un autobús colectivo tipo "diablo rojo" en la vía Transístmica, a la altura de Hogares Crea, ubicado en el corregimiento de Chilibre (Panamá Norte).

Según se informó, supuestamente la víctima se cayó de la bicicleta debido al mal estado en que se encuentra ese tramo de la vía, y el autobús que venía detrás le pasó por encima.

El hecho ocurrió de forma tan repentina que, al parecer, el conductor del colectivo no tuvo tiempo de reaccionar para esquivarlo, por lo que el hombre falleció en la escena del atropello.

La víctima quedó boca abajo en la orilla de la vía, en medio de un charco de su propia sangre, y a centímetros de sus pies, la bicicleta en la que se transportaba.

Tras este trágico hecho, residentes del área cuestionan en redes sociales cuántas víctimas fatales más se necesitan para que las autoridades decidan reparar la vía Transístmica y otras de ese corregimiento que se encuentran en pésimo estado.