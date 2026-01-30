Sucesos - 30/1/26 - 03:54 PM

Policía: Homicidio del hijo de Jr. Ranks tiene que ver con el crimen organizado

Según detalló el titular de la Policía, hace poco se dio el cambio de medida a una medida domiciliaria de un líder de las pandillas de Colón, por lo que "no descartamos que eso tenga que ver con la situación".

 

Panamá- El crimen del menor de 14 años, Juan Alberto Vargas, hijo del cantante Jr. Ranks, "tiene que ver con el crimen organizado", así lo aseguró este viernes Jaime Fernández, director de esa entidad de seguridad.

Según detalló el titular de la Policía, hace poco se dio el cambio de medida a una medida domiciliaria de un líder de las pandillas de Colón, por lo que "no descartamos que eso tenga que ver con la situación" (homicidio y tentativa) que está pasando, pero "eso es parte de la investigación".

Reiteró que la Policía Nacional no descarta ninguna línea investigativa, al tiempo que recordó que ayer se ubicó un vehículo que fue utilizado por los sicarios involucrados en este crimen para trasladarse.

Reveló, además, que ya tienen identificadas a varias personas que participaron en el hecho de sangre.

Fernández solicitó a la ciudadanía sumarse a la solución de los problemas que se presentan en sus barrios y residenciales, principalmente a los que residen en Colón, identificando a personas de mal vivir que no pertenecen a su comunidad.

La noche del pasado miércoles, el adolescente fue asesinado en la comunidad 16 de Junio, ubicada en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

Varios sujetos llegaron a una de las calles de la comunidad y abrieron fuego contra un grupo de personas que conversaba. Producto de este hecho, un adulto de 21 años también fue alcanzado por una bala en su pierna derecha.

#NacionalCri "El caso lamentable del menor que falleció en este atentado en Cristóbal, Colón, definitivamente tiene que ver con el crimen organizado. Hace poco se dio el cambio de medida a una medida domiciliaria, de un líder de las pandillas de Colón. No descartamos que eso… pic.twitter.com/N8GT33H0Tr

— Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) January 30, 2026

 

 

