Sucesos - 03/11/25 - 08:03 PM

Aprehenden a 15 personas por diversos delitos en Chiriquí

Además, se capturó a un ciudadano extranjero en posesión de 292 municiones de diversos calibres, presunta droga y un arma de pellets.

 

Por: Redacción/Sucesos -

La Policía Nacional informó la aprehensión de 15 personas por delitos que van desde violencia doméstica, hasta robo agravado y delitos sexuales.

​En los distritos de David y Bugaba, se realizaron allanamientos qué resultaron en el decomiso de documentos de terrenos, la recuperación de un vehículo con denuncia de hurto y la localización de un menor de 9 años.

Por otra parte, la vigilancia en Los Algarrobos (Dolega) condujo al hallazgo de celulares y cheques bancarios vinculados a ilícitos en una vivienda abandonada.

LEE TAMBIÉN: Veraguas: Adolescente da a luz y abandona a su bebé en paraje solitario

La acción más puntual se dio en Alanje, donde se aprehendió a un ciudadano extranjero en posesión de 292 municiones de diversos calibres, presunta droga y un arma de pellets.

Un logro clave en materia de cooperación internacional fue la localización en Chorchita, Las Lomas, de un menor con Alerta Amber activa desde Costa Rica.

Te puede interesar

Aprehenden a 15 personas por diversos delitos en Chiriquí

Aprehenden a 15 personas por diversos delitos en Chiriquí

 Noviembre 03, 2025
Decomisan gran carga de drogas en contenedor con destino a Europa

Decomisan gran carga de drogas en contenedor con destino a Europa

 Noviembre 03, 2025
Hombre muere tras luchar por sobrevivir a ataque armado

Hombre muere tras luchar por sobrevivir a ataque armado

 Noviembre 03, 2025
Tres víctimas fatales en accidentes de tránsito a nivel nacional

Tres víctimas fatales en accidentes de tránsito a nivel nacional

 Noviembre 03, 2025
Auto de Esteban De León, desaparecido en Tocumen, calcinado en Pacora

Auto de Esteban De León, desaparecido en Tocumen, calcinado en Pacora

 Noviembre 02, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas