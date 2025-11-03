Aprehenden a 15 personas por diversos delitos en Chiriquí
Además, se capturó a un ciudadano extranjero en posesión de 292 municiones de diversos calibres, presunta droga y un arma de pellets.
La Policía Nacional informó la aprehensión de 15 personas por delitos que van desde violencia doméstica, hasta robo agravado y delitos sexuales.
En los distritos de David y Bugaba, se realizaron allanamientos qué resultaron en el decomiso de documentos de terrenos, la recuperación de un vehículo con denuncia de hurto y la localización de un menor de 9 años.
Por otra parte, la vigilancia en Los Algarrobos (Dolega) condujo al hallazgo de celulares y cheques bancarios vinculados a ilícitos en una vivienda abandonada.
La acción más puntual se dio en Alanje, donde se aprehendió a un ciudadano extranjero en posesión de 292 municiones de diversos calibres, presunta droga y un arma de pellets.
Un logro clave en materia de cooperación internacional fue la localización en Chorchita, Las Lomas, de un menor con Alerta Amber activa desde Costa Rica.