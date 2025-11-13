Aprehenden a costarricense con 150 paquetes de droga en Guabalá

Panamá- Un hombre de 47 años que transportaba 150 paquetes de presunta droga ocultos en un camión, fue aprehendido in fraganti la mañana de este jueves en el Puesto de Control de Guabalá, ubicado en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí.

Fue durante una revisión de rutina efectuada dentro del vehículo por unidades de la Dirección Nacional AntiDrogas de la Policía Nacional, con ayuda de un can adiestrado, que detectaron una pared falsa en la cual estaban ocultos los paquetes de la presunta sustancia ilícita, según confirmó el subcomisionado Luis Martínez, jefe de la Zona Policial Comarcal Occidente.

Dentro del camión, que procedía de la Ciudad de Panamá y tenía como destino final la provincia de San José, en Costa Rica, también se incautaron equipos tecnológicos, que, al igual que la sustancia ilícita, fueron decomisados.

Tras el hallazgo de este narcocargamento, el conductor de nacionalidad costarricense, así como todos los indicios decomisados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Drogas para la judicialización del caso.



