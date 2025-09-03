Sucesos - 03/9/25 - 09:09 AM

Aprehenden en La Chorrera a presunto homicida de mujer en Parita

La diligencia de allanamiento y aprehensión fue realizada por personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la provincia de Herrera junto a funcionarios del Ministerio Público.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Horas después de que el director general de la Policía Nacional (PN) informó que se tenía el perfil de los involucrados en el homicidio de la señora Nivia J. Bosquez Ureña, de 62 años en Parita, provincia de Herrera, fue aprendido en el distrito de La Chorrera, un hombre de 30 años, presuntamente implicado en este crimen.

Dentro de la vivienda fueron ubicados varios indicios presuntamente relacionados con el hecho en investigación, además de un vehículo.

La DIJ se mantiene en la búsqueda de otros involucrados en este homicidio registrado el lunes en la provincia de Herrera.

Ayer martes, el director general de la PN había informado en La Chorrera que, a través de cámaras de videovigilancia, se logró recopilar información que permitió adelantar las investigaciones.

Añadió que los implicados en el homicidio de la comerciante y excandidata a representante por el corregimiento de Cabuya de Parita, son miembros de una banda que tenía como objetivos robos a minisúperes en esta provincia.

