01/12/25

Aprehenden en Pueblo Nuevo a "Arístides", buscado por pandillerismo

"Arístides" fue ubicado en una vivienda de Pueblo Nuevo, días después de que se divulgara la más reciente lista de los 'Más Buscados' en Panamá.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Arístides Rangel López, alias "Arístides", por quien la Policía Nacional ofrecía una recompensa de 2,000 dólares por información que permitiera ubicarlo, fue aprehendido en el corregimiento de Pueblo Nuevo, ciudad capital.

Unidades de la Dirección de Investigación Judicial ubicaron a "Arístides" en una vivienda de este populoso sector, días después de que se divulgara la más reciente lista de los 'Más Buscados' en Panamá.

A este hombre se le vincula con el grupo criminal autodenominado "Los Sicilianos", que operaba en el distrito de San Miguelito. Este grupo fue desarticulado el pasado mes de septiembre durante la "Operación Sigilo".

Rangel López será presentado en las próximas horas ante un juez de garantías, quien deberá legalizar su aprehensión y dar por presentada la formulación de la imputación por delitos contra la seguridad colectiva en su modalidad de pandillerismo.

Con este, ya suman cinco los 'Más Buscados' por pandillerismo, de un total de 33 que contiene la lista, que han sido aprehendidos desde que fue divulgada.

Aún faltan por capturar a otros 28 señalados, por los cuales se ofrecen recompensas que van desde 2 mil hasta 100 mil dólares.

Para acceder a la lista completa de los 'Más Buscados' por pandillerismo, dele click AQUÍ

 

 

 

