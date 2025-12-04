Aprehenden a funcionaria de la CSS por cobrar por agendar citas

Panamá- Una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS), denunciada por cobrar para agendar citas médicas antes de las fechas estipuladas en el sistema de la Ciudad Hospitalaria, fue aprehendida este jueves.

La ciudadana fue retenida en la sede de la CSS en Clayton por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y personal de la Fiscalía Anticorrupción, y será puesta a órdenes del Ministerio Público para los trámites correspondientes.

Durante la operación, a la mujer se le decomisó un equipo tecnológico, documentos y otros elementos relevantes para la continuidad de la investigación, reveló la policía.

La funcionaria deberá enfrentar una audiencia de control de garantías, en la cual un juez le imputará cargos por el delito contra la administración pública, en su modalidad de corrupción de servidores públicos.