Sucesos - 04/12/25 - 11:54 AM

Aprehenden a funcionaria de la CSS por cobrar por agendar citas

La ciudadana fue retenida en la sede de la CSS en Clayton por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y personal de la Fiscalía Anticorrupción

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS), denunciada por cobrar para agendar citas médicas antes de las fechas estipuladas en el sistema de la Ciudad Hospitalaria, fue aprehendida este jueves.

La ciudadana fue retenida en la sede de la CSS en Clayton por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y personal de la Fiscalía Anticorrupción, y será puesta a órdenes del Ministerio Público para los trámites correspondientes. 

Durante la operación, a la mujer se le decomisó un equipo tecnológico, documentos y otros elementos relevantes para la continuidad de la investigación, reveló la policía.

La funcionaria deberá enfrentar una audiencia de control de garantías, en la cual un juez le imputará cargos por el delito contra la administración pública, en su modalidad de corrupción de servidores públicos.

 

 

Te puede interesar

Aprehenden a funcionaria de la CSS por cobrar por agendar citas

Aprehenden a funcionaria de la CSS por cobrar por agendar citas

 Diciembre 04, 2025
Caicedo y otros 7 detenidos en Operación Nodriza llegan esposados a audiencia

Caicedo y otros 7 detenidos en Operación Nodriza llegan esposados a audiencia

 Diciembre 04, 2025
Familiares buscan desesperados a Yoselin, desaparecida en Colón

Familiares buscan desesperados a Yoselin, desaparecida en Colón

 Diciembre 04, 2025
Desmantelan red de tráfico internacional de drogas

Desmantelan red de tráfico internacional de drogas

 Diciembre 04, 2025
Narco caso golpea al Partido Popular

Narco caso golpea al Partido Popular

 Diciembre 04, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas
Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí