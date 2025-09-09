Sucesos - 09/9/25 - 01:16 PM

Aprehenden a mujer por hurto de medicamentos en Arraiján

Las investigaciones por este caso iniciaron tras la denuncia de los dueños de una droguería ubicada en el corregimiento de Cerro Silvestre.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Una mujer de 47 años fue aprehendida por la Policía Nacional (PN) durante una diligencia de allanamiento realizada en conjunto con el Ministerio Público (MP) al estar presuntamente implicada en el hurto de medicamentos a una farmacia privada.

Las investigaciones por este caso iniciaron tras la denuncia de los dueños de una droguería ubicada en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, por el hurto de una gran cantidad de medicamentos.

Para cometer el delito, los delincuentes cortaron parte del zinc del techo de la farmacia, logrando abrir un boquete para ingresar al establecimiento comercial.

Las investigaciones iniciales guiaron a las autoridades hasta una vivienda en el corregimiento de Vacamonte, donde fue ubicada parte de la mercancía hurtada.

Por parte del Ministerio Público se confirmó que la mujer aprehendida será llevada a una audiencia de solicitudes múltiples en el Sistema Penal Acusatorio.

En un operativo separado, la PN y el MP incautaron dinero y sustancias ilícitas en el sector de San Bernardino, distrito de Arraiján, que mantenía en su poder un hombre de 22 años.

