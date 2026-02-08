Sucesos - 08/2/26 - 11:03 AM

Sicarios ejecutan a hombre en su sala en Cerro Tigre, Arraiján

Aunque ya han pasado más de 48 horas desde que ocurrió el crimen, por el momento solo se sabe que el hombre, identificado como Gustavo Adolfo Díaz Vega, de 33 años.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Detonaciones y gritos en medio de la noche es lo único que dicen haber escuchado los moradores de Cerro Tigre, provenientes de una de las residencias de ese sector, ubicado en el corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, donde un hombre fue asesinado la noche del viernes.

Aunque ya han pasado más de 48 horas desde que ocurrió el crimen, por el momento solo se sabe que el hombre, identificado como Gustavo Adolfo Díaz Vega, de 33 años, fue sorprendido por cuatro sicarios, cerca de las 11:30 p.m., sentado en el sillón de la sala de su casa junto a su pareja.

Según se informó, los sicarios ingresaron a la vivienda y, sin mediar palabra, dispararon directamente contra Díaz Vega, con tan buena puntería que le dieron en la cabeza, hombro y tórax, mientras que la mujer salió ilesa.

¿Por qué lo mataron? Eso aún no se ha establecido con certeza por las autoridades, pero se presume que su asesinato está relacionado con su pasado, pues, aunque residió en San Miguelito, tras salir de la cárcel el pasado 5 de enero, había llegado a vivir al sector. Además, también se conoció que en el año 2018 fue aprehendido durante una compra de drogas controlada y fue procesado por este delito.

 

 

