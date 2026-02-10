Desarticulan pandilla "Los Killa New Town Boys"; hay 11 aprehendidos

Panamá- En operativos simultáneos en diferentes comunidades de la provincia de Colón desde la mañana del martes, la Policía Nacional con el Ministerio Público lograron aprehender a 11 personas, a las cuales se les vincula como pandilleros.

Según la PN, se aprehendió a miembros de la pandilla Killa NTB - Los Killa New Town Boys. Entre ellos, a una persona conocida como "Dindi", identificado como el cabecilla de esta pandilla.

Desde temprano, funcionarios de la Fiscalía Superior Especializada en Delito de Asociación Ilícita (pandillerismo) realizaron los allanamientos. A esta agrupación se le señalan casos de homicidios, lesiones personales, privación de libertad y tráfico de drogas.

El Ministerio Público informó que estas detenciones se dieron en el marco de la Operación Golpe, con el apoyo de agentes de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

La Operación Golpe se desarrolló tras una investigación que inició en el 2023, con el objetivo de desarticular el grupo delictivo identificado como “Killa NTB o Los Killa New Town Boys”, a quienes se les vincula con diferentes delitos, entre estos homicidios, en la provincia de Colón.

Se trató de un total de 27 diligencias para ubicar a miembros de esta estructura criminal e indicios relacionados a la investigación. En las diligencias se incautó dinero en efectivo, municiones, sustancias ilícitas y un chaleco antibalas.

Las acciones también se trasladaron hasta la cárcel Nueva Esperanza, donde se encuentran detenidos miembros de este grupo. En la provincia de Colón se desarrollaron diligencias en las comunidades de Nuevo Colón, corregimiento de Sabanitas, y San Martín en el corregimiento de Cativá.