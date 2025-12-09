Asesinado de dos tiros en la 24 de Diciembre

Panamá-Raúl Alonso Guerra Sánchez (41 años) fue asesinado anoche mientras se trasladaba en una camioneta de color gris por el sector #3 de Las Paredes, corregimiento 24 de Diciembre.

Datos preliminares indican que poco antes de las 10:00 p.m., la camioneta en la que viajaba fue interceptada por un sedán de color negro, desde el cual sus ocupantes le dispararon, cuando pasaba por la iglesia La Inmaculada.

Los disparos alcanzaron al hombre en el tórax y la espalda, por lo que fue trasladado de urgencia, en el mismo vehículo, hasta el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos; lamentablemente, al ingresar ya no presentaba signos vitales.

Por el momento se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los sicarios. La Fiscalía de Homicidios y Femicidios de la región metropolitana adelanta la investigación del caso.