Asesinan a trabajador en empresa distribuidora de Colón

Dos menores de edad fueron atrapados la mañana de este sábado, luego de un asesinato a un trabajador de una distribuidora, situado entre las calles 15 y 16, avenida Federico Boyd, en la ciudad de Colón.

Carlos Asprilla, ejecutivo de la tercera zona policial de Colón, informó que una vez conocido el hecho, se activan todas sus capacidades, logrando ubicar dentro de una multifamiliar a dos personas que posiblemente estén vinculadas al suceso.

Indicó que los detenidos se tratan de dos menores de edad, quienes fueron puestos ante las autoridades competentes para los trámites que correspondan.

Consultado si este hecho podría tratarse de un robo, Asprilla señaló que esto lo arrojarán las investigaciones, pero indicó que el propietario dio a conocer que los sujetos en ningún momento se llevaron ningún objeto de valor del local.

Participaron ciclistas, vehículos, Linces y con la ayuda de las cámaras de videovigilancia que marcaron dónde estas personas se introducen, para luego darles captura.

Se inicia el proceso de investigación de este homicidio.

La información inicial del caso señala que la víctima era trabajador de esta empresa distribuidora a la venta de agua embotellada, hielo y tanques de gas.

Los sujetos llegaron de manera repentina y violenta a la distribuidora, empezando a disparar en repetidas ocasiones al trabajador, para luego salir de la escena del crimen.

La víctima fue auxiliada y trasladada hacia el cuarto de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad de Colón, donde posteriormente se dio a conocer que había fallecido.

Al lugar donde se dio el ataque llegaron agentes de inteligencia policial para recabar información, pruebas, indicios para dar con el paradero de los pistoleros.