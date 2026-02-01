Sucesos - 01/2/26 - 09:52 AM

¡Colón, tierra de nadie! Ya son 8 muertos en la cuenta roja

Este homicidio podría guardar relación a discusiones anteriores entre él y su agresor,

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Leonardo Flores Castillo, de 33 años, perdió la vida tras ser atacado a tiros por varios sujetos que llegaron en un vehículo, mientras él estaba entre una abarrotería y una cancha de juego, en la comunidad de Río Rita Sur, provincia de Colón.

La información del caso señala que el hombre estaba en los predios entre una abarrotería y una cancha de juego, cuando llegó un vehículo del cual se bajaron varios sujetos que empezaron a hacer los disparos, hiriendo a Flores.

Mal herido fue trasladado hacia el cuarto de urgencias de la Policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña, donde posteriormente se dio a conocer su deceso.

La víctima recibió disparos en el tórax, codos, manos y brazo izquierdo.

De manera extraoficial, este homicidio podría guardar relación a discusiones anteriores entre él y su agresor, lo que será motivo de investigación.

Se inició el proceso investigativo para dar con el paradero de los agresores.
 

