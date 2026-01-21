Así hurtan accesorios de autos en Cativá: Todo fue captado en video

Panamá- La delincuencia no para en la provincia de Colón; además de los homicidios, los hurtos de baterías y computadoras de vehículos no cesan.

Uno de estos casos se reportó afuera del Minisúper Elian, ubicado en Cativá, provincia de Colón, donde dos sujetos, con pasamontañas en sus cabezas, aprovecharon la oscuridad de la noche para hurtar accesorios de un sedán de color blanco.

En un video que circula en redes sociales, se aprecia a los dos delincuentes cuando llegan a los estacionamientos del local comercial en un sedán oscuro que estacionan en reversa. Se bajan y dejan las puertas del lado derecho abiertas para evitar que, si alguien pasa, se dé cuenta de lo que están haciendo.

Mientras uno de los sujetos se dedica a abrir la tapa del área del motor del sedán blanco, el otro vigila que nadie los esté viendo.

Tras varios segundos, y ya con la tapa abierta, de pronto los sujetos emprenden una precipitada huida, al lograr sustraer un accesorio del sedán.