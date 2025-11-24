Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Panamá- Un hombre muerto y una mujer herida fue el saldo de un hecho de sangre ocurrido en Concepción La Vieja, corregimiento de Juan Díaz, próximo al conocido puente rojo.

Datos preliminares indican que las víctimas fueron baleadas frente al portón de una residencia, alrededor de las 6:00 de la mañana del domingo. El hombre, identificado como Damián Roque Rodríguez (34 años), conocido por el alias 'Damiancin', murió en la escena. Su cuerpo quedó tendido entre un sedán de color gris y la verja de entrada de la vivienda, luego de ser alcanzado por varias balas.

Por su parte, la mujer (34 años) tuvo que ser trasladada de urgencia por unidades policiales hasta la Policlínica J.J. Vallarino de Juan Díaz, pues fue alcanzada por dos proyectiles de arma de fuego en la espalda y el costado derecho. Se informó que se mantiene en condición delicada.

La razón del ataque contra esta pareja sigue siendo desconocida. Sin embargo, se sabe que Damián fue aprehendido por porte de arma ilegal en los años 2014 y 2019. Además, en 2021 fue retenido durante un allanamiento.