Sucesos - 24/11/25 - 01:26 PM

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

El hombre, conocido por el alias 'Damiancin', murió en la escena.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre muerto y una mujer herida fue el saldo de un hecho de sangre ocurrido en Concepción La Vieja, corregimiento de Juan Díaz, próximo al conocido puente rojo.

Datos preliminares indican que las víctimas fueron baleadas frente al portón de una residencia, alrededor de las 6:00 de la mañana del domingo. El hombre, identificado como Damián Roque Rodríguez (34 años), conocido por el alias 'Damiancin', murió en la escena. Su cuerpo quedó tendido entre un sedán de color gris y la verja de entrada de la vivienda, luego de ser alcanzado por varias balas.

Por su parte, la mujer (34 años) tuvo que ser trasladada de urgencia por unidades policiales hasta la Policlínica J.J. Vallarino de Juan Díaz, pues fue alcanzada por dos proyectiles de arma de fuego en la espalda y el costado derecho. Se informó que se mantiene en condición delicada.

La razón del ataque contra esta pareja sigue siendo desconocida. Sin embargo, se sabe que Damián fue aprehendido por porte de arma ilegal en los años 2014 y 2019. Además, en 2021 fue retenido durante un allanamiento.

 

Te puede interesar

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

 Noviembre 24, 2025
Historia de violencia doméstica termina en tragedia en Cerro Cocobolo

Historia de violencia doméstica termina en tragedia en Cerro Cocobolo

 Noviembre 24, 2025
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

 Noviembre 24, 2025
Fatal choque en la vía a Sagrejá cobra la vida de un motociclista

Fatal choque en la vía a Sagrejá cobra la vida de un motociclista

 Noviembre 24, 2025
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

 Noviembre 24, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado

Intensa balacera en Patio Pinel deja un muerto y un presunto asesino capturado
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"
Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia

Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia
Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada

Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada
Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos

Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos