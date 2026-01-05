Ataque armado en San Miguelito deja un hombre muerto y otro heridos

Panamá- Un hombre (23 años), fue asesinado y otro resultó herido en medio de un ataque armado que tuvo lugar a eso de la 1:30 de la madrugada de hoy en el sector de Rogelio Sinán, corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

Se informó que cuatro sujetos, arma de fuego en mano, aparecieron de pronto ante un grupo de personas que se encontraba libando licor en una vereda y les dispararon.

La víctima fatal, cuya identidad se desconoce por el momento, falleció en el Hospital San Miguel Arcángel producto de impactos de bala en abdomen y espalda, mientras que su acompañante fue alcanzado por un proyectil en un muslo. Recibió atención en el mismo centro médico que el fallecido.

Tras el ataque, unidades policiales se presentaron en el lugar y realizaron operativos en la zona y áreas aledañas, pero hasta el momento no se ha reportado la captura de ninguno de los 4 sospechosos.

Tan solo el pasado 2 de enero, poco antes de las 7:30 p.m., fue asesinado en el sector de El Chumico, de Santa Marta, Bladimir Sucre Torres, de 18 años.

La esposa de Sucre, informó que él se encontraba fuera de la residencia mientras ella le servía la comida, y pronto pasó un taxi, del cual se bajaron varios sujetos armados, los cuales le dispararon en múltiples ocasiones sin decir antes ni una sola palabra, asesinándolo.

La policía y el Ministerio Público investigan ambos casos para determinar si guardan relación.