Alerta por amenaza de bomba en vuelo de República Dominicana a Panamá

Panamá- Una amenaza de bomba en el vuelo CM299 de la aerolínea Copa Airlines, que debía partir de República Dominicana con destino a Panamá, obligó a la activación de los protocolos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA).

Según información confirmada medios de comunicación del país caribeño, la situación fue atendida de forma coordinada por las autoridades aeroportuarias, en conjunto con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), organismo responsable de la seguridad en las terminales aéreas.

Durante las acciones desplegadas la mañana de hoy, se garantizó la protección de pasajeros, tripulación y personal aeroportuario. Además, se ordenó el desvío temporal de dos vuelos que se dirigían al AILA, agrega el medio dominicano.

El aeropuerto retomó sus operaciones habituales una vez que las autoridades dominicanas completaron las evaluaciones de seguridad y descartaron riesgos adicionales.



