Emiten 'Alerta Amber' por sustracción de niña de 5 años en Bocas del Toro

La pequeña fue vista por última vez a las 10:00 a.m. del 24 de noviembre de 2025 en Alto Zapatero, ubicado en Punta Robalo, Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una 'Alerta Amber' por la sustracción de la menor Yulisa Castillo, de 5 años, fue emitida este martes para solicitar a la ciudadanía en general su colaboración para dar con su paradero.

La pequeña fue vista por última vez a las 10:00 a.m. del 24 de noviembre de 2025 en Alto Zapatero, ubicado en Punta Robalo, Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro

Según confirmó la madre de la menor a las autoridades, Yulisa fue sustraída por su padre hace ya casi mes y medio y desde entonces no sabe nada de ella.

El día que desapareció, la menor vestía una nagua de color amarillo, con sandalias blancas y tenía dos colitas en el cabello. Yulisa es de contextura delgada, mide un metro de altura, su piel es trigueña, tiene los ojos de color oscuro, el cabello negro y liso y, además, tiene una cicatriz en la frente producto de una caída.

Si la ve, puede denunciarlo de forma confidencial al número 104 de la Policía Nacional.

