Ofensiva de seguridad en Azuero para garantizar tranquilidad en enero

Panamá- Las provincias de Herrera y Los Santos amanecieron bajo un fuerte cerco policial, con allanamientos, retenes sorpresa y patrullajes constantes, como parte de la Operación Odiseo. Esta ofensiva de seguridad busca golpear de frente a estructuras delincuenciales y evitar que personas de mal vivir empañen la tranquilidad de esta región del país.

De acuerdo con el subcomisionado Tadeo Osorio, jefe de la Sexta Zona Policial de Herrera, el operativo contempla un contundente despliegue táctico de unidades por toda la provincia, con acciones que incluyen puntos de control en distintos sectores, allanamientos, patrullaje comunitario y vigilancia permanente en comunidades y vías principales.

Aunque la Operación Odiseo tiene su punto de acción principal en sectores como Colón, San Miguelito y Don Bosco, Osorio dejó claro que Herrera y Los Santos no quedan por fuera. Durante estos días, las calles, barrios y accesos de Azuero estarán bajo la lupa policial, como parte de este operativo nacional que se mantendrá activo hasta el 11 de enero.

Las autoridades confirmaron que en el primer día del operativo se dieron dos aprehensiones, correspondientes a personas con cuentas pendientes con la justicia, y advirtieron que vendrán más capturas conforme se intensifiquen las acciones en la región. El comisionado indicó que esta ofensiva se refuerza ante la cercanía de fechas de alta concentración, como el Desfile de las Mil Polleras, los carnavales y otras festividades, con el fin de crear un ambiente de paz y tranquilidad para moradores y visitantes.

La Policía Nacional advirtió que habrá retenes y puntos de control en distintos puntos de ambas provincias, por lo que solicita la colaboración ciudadana, portar documentos en regla y atender las instrucciones de las unidades.



