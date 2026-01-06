Sucesos - 06/1/26 - 12:18 PM

Tercer incendio en vertedero improvisado de Cárdenas en menos de un mes

Para sofocar las llamas, el Cuerpo de Bomberos envió al lugar un vehículo de intervención rápida, dos cisternas, una ambulancia y un pie de fuerza aproximado de 10 unidades

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un nuevo incendio en un vertedero improvisado en el sector de Cárdenas se reportó en horas de la mañana de este martes, convirtiéndose en el tercer siniestro que se registra en este mismo lugar entre finales de diciembre de 2025 y lo que va de enero de 2026.

Para sofocar las llamas, el Cuerpo de Bomberos envió al lugar un vehículo de intervención rápida, dos cisternas, una ambulancia y un pie de fuerza aproximado de 10 unidades, contando además con el apoyo de personal de la Autoridad de Aseo, según confirmó el teniente Juan Bonifatti.

Los camisas rojas tuvieron que verter agua y agente concentrado F-500 sobre los desechos encendidos, mientras los esparcían para lograr eliminar los focos calientes que provocan la emanación de humo tóxico generado por la combustión en la parte inferior del vertedero. De acuerdo con la evaluación preliminar, el área de afectación es de aproximadamente 10 metros cuadrados, detalló Bonifatti.

Como medida preventiva, se mantuvo a la población alejada del área debido a los riesgos que representa el terreno y la acumulación de residuos, mientras continúan las labores de vigilancia y enfriamiento del lugar.

El pasado 29 de diciembre se reportó un incendio similar en el mismo lugar.

Te puede interesar

Capturan en Pacora a hombre buscado por intento de homicidio en Colón

Capturan en Pacora a hombre buscado por intento de homicidio en Colón

 Enero 06, 2026
Tercer incendio en vertedero improvisado de Cárdenas en menos de un mes

Tercer incendio en vertedero improvisado de Cárdenas en menos de un mes

 Enero 06, 2026
Caso de Yesica Palacio, desaparecida siendo menor, pasa al Ministerio Público

Caso de Yesica Palacio, desaparecida siendo menor, pasa al Ministerio Público

 Enero 06, 2026
Aprehenden a mujer en Juan Díaz con 159 paquetes de droga y arsenal

Aprehenden a mujer en Juan Díaz con 159 paquetes de droga y arsenal

 Enero 06, 2026
Un certero disparo acaba con la vida de un quinceañero en Belén

Un certero disparo acaba con la vida de un quinceañero en Belén

 Enero 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos
Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar

Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales