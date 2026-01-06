Tercer incendio en vertedero improvisado de Cárdenas en menos de un mes

Panamá- Un nuevo incendio en un vertedero improvisado en el sector de Cárdenas se reportó en horas de la mañana de este martes, convirtiéndose en el tercer siniestro que se registra en este mismo lugar entre finales de diciembre de 2025 y lo que va de enero de 2026.

Para sofocar las llamas, el Cuerpo de Bomberos envió al lugar un vehículo de intervención rápida, dos cisternas, una ambulancia y un pie de fuerza aproximado de 10 unidades, contando además con el apoyo de personal de la Autoridad de Aseo, según confirmó el teniente Juan Bonifatti.

Los camisas rojas tuvieron que verter agua y agente concentrado F-500 sobre los desechos encendidos, mientras los esparcían para lograr eliminar los focos calientes que provocan la emanación de humo tóxico generado por la combustión en la parte inferior del vertedero. De acuerdo con la evaluación preliminar, el área de afectación es de aproximadamente 10 metros cuadrados, detalló Bonifatti.

Como medida preventiva, se mantuvo a la población alejada del área debido a los riesgos que representa el terreno y la acumulación de residuos, mientras continúan las labores de vigilancia y enfriamiento del lugar.

El pasado 29 de diciembre se reportó un incendio similar en el mismo lugar.