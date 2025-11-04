Sucesos - 04/11/25 - 01:36 PM

Ataque mortal en bar de Nueva Gorgona deja una mujer muerta y dos heridos

Una segunda mujer está gravemente herida. Se conoció que es hermana de la víctima del ataque.

 

Por: Eric Montenegro -

Yuleika Oderay Urrutia fue asesinada en un ataque armado registrado cerca de las 10:50 de la noche del lunes en el Bar Nacira, ubicado en Nueva Gorgona, distrito de Chame.

En este incidente, otras dos personas que se encontraban dentro del bar resultaron baleadas en diversas partes del cuerpo.

Las tres víctimas fueron evacuadas al cuarto de urgencias de la policlínica “Dr. Juan Vega Méndez” de la Caja de Seguro Social (CSS) en el distrito de San Carlos.

Según informes policiales, Yuleika Oderay Urrutia ingresó con un disparo en la cabeza y sin signos vitales.

Los otros dos baleados, de 27 y 37 años, fueron trasladados a un centro médico en la capital, uno de ellos en estado de gravedad.

De acuerdo con los primeros informes, los presuntos sicarios llegaron al bar en una camioneta desde donde realizaron varios disparos hacia el interior del local.

El vehículo utilizado en el ataque armado fue encontrado abandonado y mantenía reporte de hurto.

 

