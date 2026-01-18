Sucesos - 18/1/26 - 12:07 PM

Atropellan y matan a un peatón en la vía Volcán–Caizán. Conductor huyó

El impacto fue tan fuerte que no sobrevivió. El conductor nunca se detuvo, no llamó a nadie, no volvió la cabeza. Simplemente se fue.

 

Por: Redación / Crítica -

La mañana arrancó torcida en la vía que conecta Volcán con Caizán. Un peatón fue atropellado y murió en el mismo sitio, sin chance, tras el fuerte golpe de un vehículo que siguió de largo.

La víctima, según se manejó en el área, era residente del sector. El impacto fue tan fuerte que no sobrevivió. El conductor nunca se detuvo, no llamó a nadie, no volvió la cabeza. Simplemente se fue.

La escena quedó ahí, cruda, a la vista de quienes pasaban por la carretera. Rabia, comentarios, silencio incómodo. Vecinos y conductores no salían del asombro por lo ocurrido.

Unidades de las autoridades llegaron para hacer el levantamiento del cuerpo y comenzar las investigaciones. Mientras tanto, la vía fue cerrada temporalmente, lo que obligó a desviar el tránsito mientras se recogían evidencias en el lugar.

Las autoridades piden apoyo. Cualquier dato que ayude a ubicar al conductor que huyó puede ser clave. A los que transitan por la zona, se les recomienda tomar rutas alternas y manejar con cuidado.

