Le meten un balazo a estudiante en plantel de Colón

Un estudiante de 14 años de edad fue herido la tarde de este miércoles en la entrada del Centro educativo República de Sudáfrica en la comunidad de Puerto Escondido en la provincia de Colón.

La información preliminar del caso señala que él fue a dejar a su hermana a este centro, cuando pistoleros hacen disparos y lo hieren en la escalinata de este plantel.

Hermógenes Arguelles, jefe de la Tercera Zona Policial de Colón, informó que el estudiante herido de bala se dirigía hacia el Instituto Profesional y Técnico de Colón (IPTC) cuando fue atacado en Puerto Escondido.

Un sujeto armado le disparó y el menor logró correr hasta las cercanías del Centro Educativo República de Sudáfrica, donde fue auxiliado por inspectores y trasladado de urgencia al hospital.

Las autoridades confirmaron que la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) avanzan en las pesquisas y ya cuentan con información clave para dar con el responsable. Tras las declaraciones del comisionado, se informó de la detención de un sospechoso vinculado al atentado, aunque la investigación por este caso de violencia en Colón continúa abierta.