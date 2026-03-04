Policía se 'mostrosea' y reta a residente de Panamá Viejo durante altercado

Panamá- Una unidad policial que realizaba una ronda por el barrio de Panamá Viejo, ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre, se 'mostroseó' con uno de los residentes del sector.

En un video que fue divulgado en redes sociales, se aprecia el momento en el que el uniformado, al ser tratado con palabras soeces, responde de igual forma, e incluso realiza un disparo al aire con la escopeta que llevaba en las manos e invita al morador que le estaba faltando el respeto a batirse a tiros.

El residente, por razones que se desconocen, le grita al uniformado: "¡Eh... chuch@ de tu madre!", y antes de que terminara de hablar, este le contesta: "¡Chuch@ de tu madre, qué..., verg@!", detona su escopeta y agrega: "Saca una pistola y vamos a matarnos de una vez, pedazo de ping@", dijo y siguió caminando.

Mientras las unidades avanzan por la vía, una mujer que se encontraba en la misma vivienda que el hombre que tuvo el intercambio de palabras con el agente, grita: "Bueno pues, aquí hay una bebé, hazte el loco".

Por el momento la Policía Nacional no ha emitido ningún comunicado sobre el caso, ni se han brindado detalles de qué generó la reacción en ambas partes.



