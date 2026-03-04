Sucesos - 04/3/26 - 03:36 PM

Cae Banda en David: Suman 4 detenidos por el crimen de mexicano

Estos tres sospechosos fueron ubicados en los distritos de David, Bugaba y Boquerón durante la implementación de la operación Perfil, adelantada por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

 

Panamá- Tres hombres vinculados con el crimen del mexicano Francis Fernández (42 años), ocurrido el 22 de diciembre de 2025 en el sector de Nuevo San Carlitos, distrito de David (Chiriquí), fueron capturados este miércoles.

Estos tres sospechosos fueron ubicados en los distritos de David, Bugaba y Boquerón durante la implementación de la operación Perfil, adelantada por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

El extranjero fue asesinado en medio de un intento de robo a mano armada en su residencia, luego de que una mujer que estaba de visita se retiraba del inmueble, lo que fue aprovechado por los delincuentes para ingresar a la fuerza.

En medio del hecho, la víctima sacó un arma de fuego que tenía y, aunque logró balear a uno de los asaltantes, él fue mortalmente herido, mientras que su pareja sobrevivió al balazo que le propinaron.

Esa misma madrugada fue aprehendido el sospechoso herido, el cual requirió atención médica. Luego fue presentado ante un juez de garantías que le imputó cargos por el delito de robo.

A esta lista se suman estos tres nuevos sospechosos, con los cuales se elevan a cuatro los vinculados con este crimen.

