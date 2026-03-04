Narcoexportación Frustrada: Detectan droga oculta en camión

Panamá- El conductor de un camión fue conducido a la sede de la Policía Nacional, en Ancón, luego de que fuera interceptado en la vía Centenario por unidades de la Dirección Antidrogas.

Al vehículo, cuya carga tenía como destino final Estados Unidos, se le efectuó una revisión inicial con uno de los perros detectores de narcóticos, el cual marcó positivo en el piso del contenedor que transportaba el cabezal, por lo que se ordenó una diligencia de allanamiento y registro.

Debajo de varias planchas de acero y una estructura de madera estaban los 433 paquetes rectangulares de droga, ocultos entre delgadas estructuras de metal. Se presume que la alteración fue diseñada para evitar que la droga fuera descubierta, pero aun así su olor fue detectado por el perro entrenado.

Tras el decomiso de la sustancia ilícita, los uniformados le informaron al conductor que estaba siendo detenido por delitos relacionados con droga y que, además, será investigado por la alteración a la estructura principal del contenedor.