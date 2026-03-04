Sucesos - 04/3/26 - 01:19 PM

Silencio Cómplice: Nadie vio nada, solo oyeron las balas que mataron a joven

No había ni salido el sol cuando, a eso de las 4:30 de la madrugada del martes, retumbó el sonido de las balas.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-Nadie vio nada, solo escucharon los disparos. Eso es lo que aseguran residentes del sector 4 de Samaria, distrito de San Miguelito, también conocido como El Hueco, sobre el homicidio de Manuel González, de 18 años.

No había ni salido el sol cuando, a eso de las 4:30 de la madrugada del martes, retumbó el sonido de las balas. Al salir de sus viviendas rumbo a sus trabajos y otros lugares, los residentes del sector visualizaron a un hombre tendido en el suelo con varios orificios de bala visibles.

De inmediato llamaron a la Policía y los uniformados trasladaron al joven, gravemente herido, hasta el Hospital Santo Tomás.

González fue ingresado y durante siete horas los galenos de turno lucharon para mantenerlo con vida, pero a eso de las 11:30 a.m. fue declarado muerto a causa de las lesiones que causaron en su cuerpo las tres balas que lo impactaron.

Una de las balas lo alcanzó en la pierna derecha, otra en el tórax y la última, la que quizás más daño causó, le dio en la cabeza.

La investigación preliminar detalla que esta no era la primera vez que alguien atentaba contra la vida de González, pues los registros policiales revelan que, en agosto del año pasado, fue baleado en otro punto del distrito de San Miguelito.

Te puede interesar

Le meten un balazo a estudiante en plantel de Colón

Le meten un balazo a estudiante en plantel de Colón

Marzo 04, 2026
Silencio Cómplice: Nadie vio nada, solo oyeron las balas que mataron a joven

Silencio Cómplice: Nadie vio nada, solo oyeron las balas que mataron a joven

 Marzo 04, 2026
Policía se 'mostrosea' y reta a residente de Panamá Viejo durante altercado

Policía se 'mostrosea' y reta a residente de Panamá Viejo durante altercado

 Marzo 04, 2026
Recuperan 17 sacos de droga a la deriva cerca de Punta Burica

Recuperan 17 sacos de droga a la deriva cerca de Punta Burica

 Marzo 04, 2026
¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta

 Marzo 04, 2026


 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora