Silencio Cómplice: Nadie vio nada, solo oyeron las balas que mataron a joven

Panamá-Nadie vio nada, solo escucharon los disparos. Eso es lo que aseguran residentes del sector 4 de Samaria, distrito de San Miguelito, también conocido como El Hueco, sobre el homicidio de Manuel González, de 18 años.

No había ni salido el sol cuando, a eso de las 4:30 de la madrugada del martes, retumbó el sonido de las balas. Al salir de sus viviendas rumbo a sus trabajos y otros lugares, los residentes del sector visualizaron a un hombre tendido en el suelo con varios orificios de bala visibles.

De inmediato llamaron a la Policía y los uniformados trasladaron al joven, gravemente herido, hasta el Hospital Santo Tomás.

González fue ingresado y durante siete horas los galenos de turno lucharon para mantenerlo con vida, pero a eso de las 11:30 a.m. fue declarado muerto a causa de las lesiones que causaron en su cuerpo las tres balas que lo impactaron.

Una de las balas lo alcanzó en la pierna derecha, otra en el tórax y la última, la que quizás más daño causó, le dio en la cabeza.

La investigación preliminar detalla que esta no era la primera vez que alguien atentaba contra la vida de González, pues los registros policiales revelan que, en agosto del año pasado, fue baleado en otro punto del distrito de San Miguelito.



