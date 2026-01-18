Atropello en Las Vueltas deja dos fallecidos

Panamá- Dos hombres perdieron la vida la noche del sábado en la provincia de Chiriquí, producto de un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Las Vueltas, corregimiento de Boca del Monte, distrito de San Lorenzo.

Las víctimas murieron atropelladas cuando intentaban cruzar la vía Interamericana cerca de un puente elevado. Producto del fuerte impacto, los cadáveres quedaron en la cuneta ubicada en la orilla de la vía.

Según testigos, en este accidente está involucrado un busito que circulaba por la carretera y que quizás no vio a los dos indígenas de la etnia Ngäbe-Buglé, que venían de la comarca.

Residentes del área aprovecharon el suceso para denunciar que hacen falta luminarias en la zona.

Con estas víctimas se elevan a cinco las personas que han muerto en lo que va de este año por accidentes de tránsito en la provincia de Chiriquí.



