Sucesos - 18/1/26 - 10:06 AM

Atropello en Las Vueltas deja dos fallecidos

Las víctimas murieron atropelladas cuando intentaban cruzar la vía Interamericana cerca de un puente elevado.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Dos hombres perdieron la vida la noche del sábado en la provincia de Chiriquí, producto de un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Las Vueltas, corregimiento de Boca del Monte, distrito de San Lorenzo.

Las víctimas murieron atropelladas cuando intentaban cruzar la vía Interamericana cerca de un puente elevado. Producto del fuerte impacto, los cadáveres quedaron en la cuneta ubicada en la orilla de la vía.

Según testigos, en este accidente está involucrado un busito que circulaba por la carretera y que quizás no vio a los dos indígenas de la etnia Ngäbe-Buglé, que venían de la comarca.

Residentes del área aprovecharon el suceso para denunciar que hacen falta luminarias en la zona.

Con estas víctimas se elevan a cinco las personas que han muerto en lo que va de este año por accidentes de tránsito en la provincia de Chiriquí.


 

Te puede interesar

Atropellan y matan a un peatón en la vía Volcán–Caizán. Conductor huyó

Atropellan y matan a un peatón en la vía Volcán–Caizán. Conductor huyó

Enero 18, 2026
Droga con mensaje de "Caro Quintero" hallada en aguas del Darién

Droga con mensaje de "Caro Quintero" hallada en aguas del Darién

 Enero 18, 2026
¡Susto! Avioneta aterriza, pero... se sale de la pista.

¡Susto! Avioneta aterriza, pero... se sale de la pista.

Enero 18, 2026
Atropello en Las Vueltas deja dos fallecidos

Atropello en Las Vueltas deja dos fallecidos

 Enero 18, 2026
Ministerio de la Mujer activa protocolo tras femicidio y suicidio en Arraiján

Ministerio de la Mujer activa protocolo tras femicidio y suicidio en Arraiján

 Enero 17, 2026

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador

Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera

Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera
Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido

Hombre se bate a tiros con SPI tras hurto accesorios de autos; quedó herido