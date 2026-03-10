Sucesos - 10/3/26 - 09:54 PM

Trágico accidente en la Interamericana deja un muerto y heridos en Veraguas

Una fuerte colisión en la vía Interamericana, a la altura de Los Boquerones, resultó en la muerte del conductor de un camión de reparto y dejó al chofer del bus atrapado por casi una hora. Autoridades investigan posible fatiga del conductor.

 

Un fatídico accidente de tránsito registrado la tarde de este martes en la vía Interamericana, específicamente en la comunidad de Los Boquerones, provincia de Veraguas, dejó como saldo una persona fallecida, dos heridos de gravedad y más de una decena de pasajeros con lesiones leves. El siniestro involucró a un bus de la ruta Santiago–Panamá y un camión de una empresa de reparto.

Víctimas y traslados de emergencia

De manera preliminar, las autoridades de tránsito informaron que la víctima fatal es el conductor del camión. Su acompañante sufrió lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Luis "Chicho" Fábrega.

Por otro lado, el conductor del autobús quedó atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina por más de 45 minutos. Fue necesaria la intervención de unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá, quienes utilizaron equipo de excarcelación para liberarlo y permitir su atención médica.

Operativo de rescate en Los Boquerones

Al sitio del impacto acudieron cerca de diez ambulancias de diversos estamentos de seguridad. Los paramédicos brindaron atención a los 15 pasajeros del bus, quienes en su mayoría presentaban golpes leves y cuadros de crisis nerviosa.

Testimonios: ¿Fatiga al volante?

Alexander Bósquez, uno de los sobrevivientes, relató los momentos de angustia: “Viví para contarlo”, expresó conmovido. Según Bósquez, existen sospechas de que el conductor del transporte público pudo haberse quedado dormido, ya que instantes antes del choque principal, el bus estuvo a punto de colisionar con un vehículo sedán que logró maniobrar a tiempo.

El pasajero hizo un llamado enérgico a las empresas de transporte para que garanticen el uso de conductores auxiliares y respeten las horas de descanso, evitando así más tragedias viales en las carreteras del país.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas de este lamentable suceso en uno de los tramos más transitados de la provincia de Veraguas.

