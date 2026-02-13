Fuerza Pública se moviliza para garantizar seguridad en carnavales

Panamá- Más de 30 mil unidades de distintos estamentos de seguridad fueron desplegadas la mañana de este viernes hacia diferentes puntos de la geografía nacional, como parte del operativo "Carnaval Seguro 2026".

El despliegue de los cientos de unidades de la Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Cuerpo de Bomberos, Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) busca reforzar la seguridad en todo el territorio nacional durante estos días de festejo.

El ministro de Seguridad, Frank Alexis Ábrego, destacó que el despliegue de los miembros de la Fuerza Pública se dio con todos los medios terrestres, navales y aéreos.

Por su parte, el director de la Policía detalló que esta es una estrategia orientada a fortalecer el trabajo articulado junto a los estamentos de seguridad e instituciones, tanto operativa como preventiva, ante los eventos que se desarrollarán durante esta festividad en todo el territorio nacional.

En tanto, Luis De Gracia, titular del Senan, señaló que este despliegue interinstitucional refuerza las acciones preventivas y operativas a nivel nacional, con el firme compromiso de garantizar la seguridad, la sana convivencia y la paz social durante las fiestas de carnaval.

Al operativo se suma el personal del Servicio Único de Manejo de Emergencias (Sume), Cruz Roja, Caja de Seguro Social (CSS), Ministerio de Salud (Minsa), entre otros, para garantizar la atención de salud de los carnavaleros, así como también su seguridad alimentaria.

El acto fue presidido por el ministro de Seguridad Pública y estuvo acompañado por el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández; Luis De Gracia, titular del Senan; el coronel Víctor Raúl Álvarez, director de los Bomberos, así como representantes de diversas instituciones.

