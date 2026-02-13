Sucesos - 13/2/26 - 12:19 PM

Interceptan vehículo con millonario cargamento de cigarrillos de contrabando

La mercancía era trasladada dentro de un vehículo particular que, al momento de ser interceptado por los inspectores de Aduanas, el conductor no pudo presentar documentación que sustente el pago correspondiente de los impuestos.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Cigarrillos de presunto contrabando, valorados en unos 28 mil dólares, fueron retenidos por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera en la provincia de Colón.

La mercancía era trasladada dentro de un vehículo particular que, al momento de ser interceptado por los inspectores de Aduanas, el conductor no pudo presentar documentación que sustente el pago correspondiente de los impuestos.

Por lo que tanto el vehículo como el ciudadano fueron remitidos a la sede de Aduanas para el trámite correspondiente.

Las acciones de los inspectores de aduanas se han incrementado en estos días de como parte de la operación "Carnaval sin contrabando".

Verificaciones que se extienden en los perímetros de los puertos marítimos, la Zona Franca, la autopista, ciudad de Colón e incluso comunidades costeras sensibles a la actividad del contrabando en detrimento de la economía del país por la evasión de impuestos.

