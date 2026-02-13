Pasará Carnaval entre rejas: Ladrón que hurtó en Las Mañanitas fue capturado

Panamá- Un sujeto fue aprehendido en flagrancia, luego de hurtar mercancía y dinero de un local comercial ubicado en el corregimiento de Las Mañanitas, en el área Este de la ciudad capital.

El sospechoso había abierto un boquete en el techo del establecimiento por donde se introdujo al comercio. Ya dentro, se tomó su tiempo y fue echando en dos maletines que llevó: herramientas, dinero en efectivo y equipos electrónicos.

Cuando el delincuente iba saliendo por el mismo orificio por el que se introdujo, unidades de la Policía Nacional lo esperaban para aprehenderlo, ya que habían recibido un llamado de residentes del área que denunciaron el delito en proceso.

El presunto ladrón fue conducido a la estación policial de Las Mañanitas, donde permanecerá durante estos días de Carnaval, hasta que sea puesto a órdenes de las autoridades correspondientes para la judicialización del caso en su contra por hurto.