Sucesos - 13/2/26 - 03:29 PM

Recuperan cadáver de costarricense desaparecido flotando en río Sixaola

Personal especializado del Sinaproc logró recuperar el cadáver a unos 20 metros de distancia de la orilla del río, en medio de una fuerte corriente.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El cadáver de un hombre, de unos 40 años, fue visualizado la mañana de este viernes flotando en las aguas del río Sixaola, a la altura de la comunidad de Sinostre, ubicada en el corregimiento de Las Delicias, sector fronterizo con Costa Rica.

Luego de que unidades de la Cruz Roja ticos no pudieran llegar al cuerpo, personal especializado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) logró recuperarlo a unos 20 metros de distancia de la orilla del río, en medio de una fuerte corriente.

Se informó que la víctima es un ciudadano de Costa Rica, de unos 40 años, que había sido reportado como desaparecido hace cinco días en el hermano país. Las autoridades indicaron que el procedimiento se realizó siguiendo protocolos binacionales por tratarse de una zona limítrofe entre Panamá y Costa Rica.

Desde hace varios días, unidades del Sinaproc y del Cuerpo de Bomberos mantienen vigilancia en varios ríos de Bocas del Toro, debido a la incursión en nuestro país de un sistema frontal frío, que está provocando lluvias en varias regiones, incluyendo esta provincia.

 

