Atropello mortal en Colón deja a hombre de 40 años sin vida

Un hombre identificado como Abdiel Cerrud, de 40 años, murió la madrugada de este jueves tras un atropello mortal ocurrido en la carretera Panamá-Colón. El caso es investigado por las autoridades judiciales y unidades de la Policía del tránsito.

El hecho se registró a la altura de la comunidad de Villa Luzmilla, en el corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón. De acuerdo con los primeros informes, las unidades recibieron el aviso de que una persona estaba tirada en medio del pavimento.

Al llegar al sitio, los agentes coordinaron con el servicio de ambulancia. Los paramédicos revisaron al hombre, pero ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

En la escena se ubicó a un conductor de 34 años, quien presuntamente está vinculado con el hecho. El hombre manejaba una camioneta color gris cuando ocurrió el impacto.

El área fue acordonada por las autoridades para preservar la escena mientras se realizan las diligencias correspondientes y se avanza en la investigación de este accidente de tránsito.