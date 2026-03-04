Despedida dolorosa de adulto mayor asesinado en Barú ¡Descanse en paz!

Vecinos y familiares aún no salen del desconcierto tras el asesinato de Octavino de Gracia, un hombre de 82 años que murió este fin de semana en su vivienda en Barú.

La comunidad recuerda a un hombre activo, que aún trabajaba pese a su edad, y que fue encontrado sin vida en la parte trasera de su casa.

Según relatos, sujetos desconocidos amordazaron y ataron a Octavino antes de abandonarlo, dejando a la familia en espera de justicia. Hasta ahora, no hay detenidos por el crimen, y vecinos exigen mano dura contra los responsables.

“Es un hecho impune que no puede quedar sin castigo”, dijo uno de sus familiares durante el funeral.

La policía mantiene acciones de investigación y seguimiento de inteligencia, intentando esclarecer el caso y dar con los responsables.

La comunidad, aún consternada, pide seguridad y vigilancia en todo el distrito de Barú, temiendo que hechos similares se repitan.