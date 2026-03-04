Sucesos - 04/3/26 - 07:19 PM

Despedida dolorosa de adulto mayor asesinado en Barú ¡Descanse en paz!

La comunidad recuerda a un hombre activo, que aún trabajaba pese a su edad, y que fue encontrado sin vida en la parte trasera de su casa.

 

Por: Redacción / Crítica -

Vecinos y familiares aún no salen del desconcierto tras el asesinato de Octavino de Gracia, un hombre de 82 años que murió este fin de semana en su vivienda en Barú. 

La comunidad recuerda a un hombre activo, que aún trabajaba pese a su edad, y que fue encontrado sin vida en la parte trasera de su casa.

Según relatos, sujetos desconocidos amordazaron y ataron a Octavino antes de abandonarlo, dejando a la familia en espera de justicia. Hasta ahora, no hay detenidos por el crimen, y vecinos exigen mano dura contra los responsables. 

“Es un hecho impune que no puede quedar sin castigo”, dijo uno de sus familiares durante el funeral.

La policía mantiene acciones de investigación y seguimiento de inteligencia, intentando esclarecer el caso y dar con los responsables. 

La comunidad, aún consternada, pide seguridad y vigilancia en todo el distrito de Barú, temiendo que hechos similares se repitan.

Te puede interesar

Despedida dolorosa de adulto mayor asesinado en Barú ¡Descanse en paz!

Despedida dolorosa de adulto mayor asesinado en Barú ¡Descanse en paz!

Marzo 04, 2026
Narcoexportación Frustrada: Detectan droga oculta en camión

Narcoexportación Frustrada: Detectan droga oculta en camión

 Marzo 04, 2026
Cae Banda en David: Suman 4 detenidos por el crimen de mexicano

Cae Banda en David: Suman 4 detenidos por el crimen de mexicano

 Marzo 04, 2026
Le meten un balazo a estudiante en plantel de Colón

Le meten un balazo a estudiante en plantel de Colón

Marzo 04, 2026
Silencio Cómplice: Nadie vio nada, solo oyeron las balas que mataron a joven

Silencio Cómplice: Nadie vio nada, solo oyeron las balas que mataron a joven

 Marzo 04, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora