Audiencia en pausa: el futuro de César Caicedo sigue en el aire

Este lunes, el Tribunal de Apelaciones decidió irse a receso y dejar para hoy a las 3:00 de la tarde la decisión sobre las medidas cautelares de César Caicedero y otros señalados dentro de la supuesta red de narcotráfico desmantelada en la Operación Nodriza.

La audiencia caminó entre argumentos cruzados, reclamos y silencios incómodos.

El Ministerio Público pidió revocar la prisión domiciliaria, diciendo que hay nuevos elementos.

La defensa que eso no se debatió en la audiencia de garantías y no se puede meter por la ventana lo que no pasó por la puerta.

“La Fiscalía aportó elementos que no fueron objeto de discusión en la audiencia ordinaria”, sostuvo la defensa técnica. Para ellos, el MP se excedió, empujando privaciones de libertad sin que esos puntos se discutieran como manda el proceso.

Luego de escuchar a todos, el tribunal optó por mantener un receso abierto hasta las 3:00 de la tarde de hoy, momento en el que se conocerá si se mantienen las medidas actuales o si se revocan, como insiste el Ministerio Público.