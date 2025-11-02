Sucesos - 02/11/25 - 10:10 PM

Auto de Esteban De León, desaparecido en Tocumen, calcinado en Pacora

Esteban fue visto por última vez el viernes, mientras salía de la casa de su abuela ubicada en La Morelo, Tocumen

 

Por: Redaccióm / Crítica -

El misterio en torno a la desaparición de Esteban Danilo De León, un joven de 25 años, se intensificó drásticamente hoy tras el hallazgo de su vehículo totalmente calcinado en un paraje solitario del área de Malengue, en Pacora.

Esteban fue visto por última vez el viernes, mientras salía de la casa de su abuela ubicada en La Morelo, Tocumen. Conducía su auto, un Forting color gris-negro, con placa E03025.

La Escena del Fuego

El vehículo fue encontrado por lugareños, quienes alertaron de inmediato a las autoridades. Tras la llegada de equipos de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), se confirmó el peor de los temores.

Un detalle clave, y que ofrece un hilo de esperanza a la familia, es que no se encontró ningún cuerpo dentro del vehículo calcinado.

Investigación 

Las autoridades han iniciado de inmediato una profunda línea de investigación en la zona. Aunque la quema del vehículo apunta a un hecho criminal, la DIJ no ha descartado ninguna hipótesis en este momento, desde un secuestro hasta un posible robo del auto con desenlace violento que forzó el abandono del joven.

 

