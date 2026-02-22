Sucesos - 22/2/26 - 10:56 AM

Mujer ocultaba un fusil y proveedores en el techo de su casa en Cativá

La diligencia culminó con el decomiso de un arma de fuego tipo fusil, dos proveedores y 411 municiones.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Oculto en el techo de una vivienda de la comunidad de Villa Guadalupe, sector A, en el corregimiento de Cativá, en las afueras de la ciudad de Colón, se encontró un arma de guerra y municiones. Este hallazgo fue resultado de una acción de allanamiento realizada en la residencia por la Policía Nacional (PN).

Félix Franco, capitán de la PN en Colón, informó que la diligencia de allanamiento fue ejecutada por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en asocio con el Ministerio Público (MP). La acción culminó con el decomiso de un arma de fuego tipo fusil, dos proveedores y 411 municiones.

El capitán indicó que, de igual manera, se procedió con la aprehensión de la propietaria de la residencia. Agregó que la PN continuará con este tipo de acciones para garantizar la paz social.

El arma estaba escondida dentro de una bolsa de color rojo que en su interior contenía el fusil, las municiones y los proveedores. Ahora, la mujer tendrá que explicar la procedencia de estos artefactos ante las autoridades. Fue llevada a las oficinas de la DIJ en la ciudad de Colón y posteriormente puesta a disposición de los funcionarios del MP.


 

