Autoridades de Panamá incautan 1.162 paquetes de droga que iban rumbo a España

El alijo de sustancias ilícitas fue hallado oculto dentro de un contenedor.

 

Por: Ciudad de Panamá, 26 nov (EFE) -

Las autoridades panameñas informaron este miércoles de la incautación, en una zona del Caribe de Panamá, de un voluminoso cargamento de 1.162 paquetes de droga que iba hacia España.

El alijo de sustancias ilícitas fue hallado "oculto dentro de un contenedor con destino a España", durante una operación de allanamiento de un puerto de la Costa Atlántica desarrollada por los estamentos de seguridad y la fiscalía antidroga del Ministerio Público (MP), indicó en X la entidad investigadora.

La información no precisa el tipo de droga incautada y el peso total, aunque los paquetes de estupefacientes suelen pesar un kilo y la cocaína es la que más se trafica por los puertos de Panamá.

El 11 de noviembre pasado, Panamá informó de la incautación "histórica" de 13.508 kilos de cocaína, valoradas en el mercado en unos 200 millones de dólares, en un barco tipo remolcador interceptado en aguas del Pacífico panameño que navegaba hacia Norteamérica procedente de Colombia.

En esta incautación fueron capturadas 10 personas nacionales de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Colombia, que ya fueron presentados ante las autoridades competentes para ser imputados del delito de tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Panamá es un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino Estados Unidos -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa. Decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales.

 Noviembre 27, 2025
