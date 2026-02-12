Lo balean de madrugada y muere en sala de trauma

Panamá-Dos balazos acabaron con la vida de Jonathan Gabriel De León Flores, de 20 años, en la sala de trauma del Hospital San Miguel Arcángel, a eso de las 9:00 de la mañana de ayer.

De León había ingresado al cuarto de urgencias del nosocomio cinco horas antes, procedente del barrio de El Futuro, ubicado en Alto de la Torre, corregimiento de Arnulfo Arias, San Miguelito, donde fue baleado a eso de las 4:00 de la madrugada por sujetos desconocidos no aprehendidos.

Según testigos, varios hombres armados sorprendieron al joven en medio de la oscuridad mientras se encontraba en los predios de la casa en donde vivía y le dispararon. Las balas le alcanzaron el abdomen y el muslo derecho.

Con vida, el joven fue trasladado por sus familiares al hospital, pero el daño interno que ocasionaron los proyectiles hizo que su condición se desestabilizara y falleciera.

Por el momento se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los sicarios, pero la Policía Nacional investiga para resolver estas incógnitas.



