Voraz incendio reduce a cenizas vivienda de madera en Miguel de la Borda

Panamá- Un voraz incendio consumió en su totalidad una residencia de madera ubicada en la comunidad de Miguel de la Borda, distrito de Donoso, costa abajo de la provincia de Colón.

Las leguas de fuego se alzaron a varios metros de altura mientras reducían a cenizas el inmueble.

Residentes del sector no pudieron hacer nada por contener el siniestro; solo atinaron a ver cómo la vivienda era devastada.

Aunque el suceso no dejó víctimas ni personas quemadas, una familia entera no sabe qué será de ellos de ahora en adelante, puesto que se han quedado sin casa.

