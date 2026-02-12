Voraz incendio reduce a cenizas vivienda de madera en Miguel de la Borda
Incendio, Casa, Miguel de la Borda, Colón
Panamá- Un voraz incendio consumió en su totalidad una residencia de madera ubicada en la comunidad de Miguel de la Borda, distrito de Donoso, costa abajo de la provincia de Colón.
Las leguas de fuego se alzaron a varios metros de altura mientras reducían a cenizas el inmueble.
Residentes del sector no pudieron hacer nada por contener el siniestro; solo atinaron a ver cómo la vivienda era devastada.
Aunque el suceso no dejó víctimas ni personas quemadas, una familia entera no sabe qué será de ellos de ahora en adelante, puesto que se han quedado sin casa.
Reacción en redes sociales:
- Qué tristeza ver cómo el fuego se llevó todo. Ánimo a esa familia, que Dios les abra puertas y no pierdan la fe.
- Fuerza y solidaridad con esta familia de Miguel de la Borda. Ojalá las autoridades y la comunidad se unan para tenderles una mano.
- Duele ver esto. Una familia completa sin techo. Esperamos que pronto llegue la ayuda.
- Qué impotencia ver las llamas tan altas y no poder hacer nada. Mis mejores deseos para ellos.
- Señor, protégelos y que reciban el apoyo que necesitan en este momento tan difícil. Ánimo, Colón está contigo.
- Pérdida total. Ojalá el Gobierno Local y el SINAPOC se activen rápido para asistirlos. No están solos.
- Fé, fortaleza y unión familiar. Lo material se recupera, la vida es lo primero. Abrazo grande desde Panamá.