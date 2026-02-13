Sucesos - 13/2/26 - 10:35 AM

Rápida acción de empleados evita tragedia durante incendio en Albrook Mall

Una densa nube de humo negro tóxico se alzó en el aire y se podía ver a varios kilómetros de distancia de la galería comercial, lo que alertó sobre el suceso.

 

Panamá- Un incendio se reportó la mañana de este viernes en las instalaciones de un supermercado ubicado dentro del centro comercial Albrook Mall, en el corregimiento de Ancón.

Según detalló el teniente Cristian Toribio, de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), del Cuerpo de Bomberos, fueron los mismos colaboradores los que lograron sofocar las llamas con ayuda de extintores.

"Al momento que llegamos comprobamos que se trataba de un desperfecto eléctrico que había provocado un cortocircuito y posterior conato de incendio que fue sofocado y contenido por los colaboradores del supermercado mediante el uso de extintores", puntualizó.

Agregó que los camisas rojas realizaron una inspección en el área afectada para asegurarla y garantizar que no hubiera un riesgo existente.

Les corresponderá a los inspectores de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) realizar las pesquisas necesarias para determinar la causa del hecho, que no dejó víctimas, solo daños materiales.

